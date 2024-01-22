網紅超哥因不滿直播主Toyz批評自家經營的海鮮餐廳，氣得當街痛毆Toyz，導致對方頭破血流、送醫縫了10幾針，消息曝光瞬間引起熱議；對此，有網友把超哥過往的黑歷史翻出，包括他曾疑似推擠護理師及毆打警衛等，而他事後也遭到對方提告，讓不少人傻眼直呼「難怪不怕」。

一名網友日前以「原來已經有案底啦，難怪不怕」為題發文透露，超哥過去疑似曾與他人爆發衝突，遭提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，而該名網友貼出法院判決書佐證，直言「隨便一搜原來就有案底啦，X你X、X你X也一直是口頭禪呀，難怪那麼囂張，真不意外」。

然而，從判決書內容可見，超哥在2012年11月30日凌晨於某醫院急診室除動手推護理師、朝警衛揮拳外，另一名試圖阻止衝突的李姓男子也遭到波及，導致對方胸部、頸部、左上臂挫傷等，且超哥當時還以「當我不知道你是誰，我知道你在哪裡上班，要去找你」等言語恐嚇對方。

事後，超哥與李姓男子達成和解，李姓男子才撤告，至於李姓男子向超哥提告恐嚇罪部分，台北地方法院依超哥自白犯罪，裁定其被訴妨害自由部分改行簡易判決處刑，拘役50天，可易科罰金，緩刑2年。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這才是他的真面目吧，呵呵呵呵」、「就明顯沒啥道德感的有錢人啊」、「難怪敢打，有錢什麼都不怕」、「原來是累犯，社會的不定時炸彈」、「這樣難緩刑了」、「連個基本控制能力都沒有，早晚業力引爆」、「幫高調，毆打醫護不能忍」、「超派不是叫假的」。