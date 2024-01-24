桃園楊梅加速推動汙水下水道系統建設，目前約有1.3萬戶完成接管，圖為施工完成現場。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市水務局加速汙水下水道系統建設，致力提升用戶接管率，其中楊梅區近年人口發展迅速，區內接管工程分4期施作，全區接管率約27.35％，目前正辦理第一期2-1標工程，範圍包括楊梅里、大同里及中山里等地，預計2025年完工。

水務局汙水企畫工程科長蘇鴻指出，因近年楊梅地區人口發展迅速，區域內尚有部分地區管網布設不足，以至無法汙水接管，且考量部分道路寬度狹窄，施作過程中發現，多處路段下方管線密布，且因年代久遠，地下圖資不確定性高，因此在汙水下水道施工前，皆會安排試挖作業，以利後續邀集管線單位協調管遷事宜。

蘇鴻說明，目前正辦理楊梅汙水下水道用戶接管第一期2-1標工程，範圍函括楊梅里、大同里、中山里等地區，已於2020年3月開工，預計於2025年竣工，且該標工程目前已有1795戶完成接管。

目前位於楊梅區大平街、新農街及自立街周邊正施作用戶接管作業，水務局提醒用路人行經該路段應減速，並依現場義交指揮及道路標誌前行，同時也要求施工單位務實做好交通維持及路平作業，降低施工期間對市民的影響，也請用路人共體時艱，維持交通順暢及用路人安全。

據水務局統計，全楊梅預計接管共4萬8000戶，工程分4期施作，目前都市計畫區第一期工程已完成1萬3129戶，接管率約27.35％。

蘇鴻表示，水務局力拚汙水下水道接管率同時，也推出「3免費、2補助」政策，包括免費接管、免費界址釐清、免費後巷美化，以及汙水改管補助與雨汙分流改管補助，以接管後的後巷環境美化融入地方元素，並改善地方環境，成為里民打卡熱點，提升市容品質。

蘇鴻也說，汙水下水道工程為桃園近年重大公共工程之一，不僅改善環境衛生，更能提升生活品質，讓桃園成為具有乾淨美麗河川水域環境及健康優質生活的現代化城市。