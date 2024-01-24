超強寒流來襲，桃園市政府24日舉行市政會議，市長張善政說，為因應這波寒流，市府針對學校是否停課、復興區車輛管制、街友安置、農損補助等多面向及早規畫，盼將寒害的影響降至最低，強調農損補助將從寬認定，務必在農曆年前發放。

張善政表示，這波寒流非常強，復興區山上昨天有下雪，對上學、上班的路途會造成一定風險，大家都擔心需不需要放假，對於不同區域的情形，市府也有做出不同決策。復興區下雪後許多民眾搶著上山賞雪，警察局大溪分局也立即進行管制，車輛要裝設雪鍊。

張善政說明，預估昨天復興區是最冷的時候，請當地里長隨時回報拉拉山氣溫，溫度計整天都顯示為零度，教育局與復興區公所及里長等人溝通聯繫，決議巴崚、光華、三光、高義共4所國小停課，另也授權復興區長隨時調整停班課狀況，而今天目前鋒面已過，雖然冷但是已經沒有下雪。

張善政說，復興區天氣寒冷但大眾服務，如網路及電線修繕、郵務服務等仍不能停，因此22日市府商議後決定，每天提供100元上限的經費給在外奔波的義工及義消等，可以到便利商店購買暖暖包或熱咖啡，該做法如果有其他區域也有需求，市府會視情況擴大實施。

張善政還提及，這波寒流導致1名大園區的機車騎士昨天凌晨死亡，據回報稱該名40多歲的男子路倒在某戶人家門口，被發現時機車還沒熄火，但人已經回天乏術，可能跟天氣太冷、心血管方面疾病有關，再次提醒民眾天冷盡量不要外出，騎車時也要多留意自身的保暖。

寒流導致農作物損害，張善政強調，農損補助認定會從寬認定，請農業局派人勘查農損狀況並確實盤點，由於農曆年節將至，農損補助務必設法在農曆年前發放。上述寒害措施皆是希望把對民眾的影響將至最低，確保市民的安全與健康。