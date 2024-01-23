康正宜說，去年底已經有一波小寒害，導致部分葉子枯黃，所以這次更加嚴正以待，加強看顧，避免葡萄產量再次受影響。（吳建輝攝）

寒流來襲農民緊盯果菜狀況，盛產葡萄的彰化縣大村鄉，現在正值葡萄催芽期，當地農民怕剛「催芽」的葡萄變啞巴花，加上去年面臨小犬颱風、年底小寒害等導致收成影響，因此這次農民更強力抗寒，趕在昨天寒流來襲前補足營養劑和土壤灌水，提升根系的健康度來抗寒，

彰化縣大村鄉葡萄產銷班班長康正宜表示，目前大村鄉的葡萄正值葡萄催芽期，也是最怕寒害的時期，因此昨天趕緊上營養劑，同時澆灌水源，保持土壤濕度，來增加根系的健康度，抵抗寒害。

康正宜說，去年因為小犬颱風影響，很多大村的農民收成受影響，甚至僅剩往年的10分之1，因此都想靠今年的夏果來支撐，去年底已經有一波小寒害，導致部分葉子枯黃，所以這次更加嚴正以待，加強看顧，避免葡萄產量再次受影響。

康正宜提到，去年的小犬颱風造成晚腐病，許多農民收成只剩3成多，原本每分地可以收到500多箱的，但上次小犬肆虐只剩下收40箱不到，損失慘重，而12月底的這波小寒害，也讓發新芽和所結的穗硬掉，部分葡萄確定長不大了，所以這次大家更加謹慎。

康正宜說，以他來講種植1公頃多的葡萄，有1區溫室葡萄因有塑膠布防護能擋寒風，部分幼果已結實並開始轉色，最快4月能採收，今天上午陰天，陽光不太夠，溫室內也緊急開補光設施增加溫度，保護幼果正常生長。

大村鄉農會推廣主任賴錫謀表示，大村葡萄種植面積達450公頃，是全台最大產地之一，低溫寒害可能會造成萌芽延後且不整齊、新梢受損無法伸展，降低著果率，呼籲農民加強預防寒害，避免寒害引起早期落葉及葉片黃化的問題。