佛光山福山寺佛光緣美術館彰化館21日起舉辦開春第一展「迎春納福—洪易、張立曄、黃柏維新春藝術聯展」，展出的藝術創作充滿繽紛色彩，將展出至3月31日止。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

佛光山福山寺佛光緣美術館彰化館今天舉辦開春第一展「迎春納福—洪易、張立曄、黃柏維新春藝術聯展」開幕活動，展出的藝術創作充滿繽紛亮麗的色彩，令人愉悅。這項聯展從即日起至3月31日止，愛好人文藝術的民眾可到場感受歡喜融合與迎春富貴的氛圍。

彰化縣長王惠美應邀與會表示，感謝佛光山福山寺邀請洪易大師以及張立曄、黃柏維老師共同聯展，佛光山住持妙宥法師長期以來帶領著佛光法師與師兄師姐對於文化教育及心靈成長等，做了非常多的貢獻，彰化社區大學就設立在福山寺。「藝術生活化，生活藝術化」，期待有更多好展覽，讓鄉親一起來參觀。

妙宥法師指出，這次邀請到洪易老師率領張立曄、黃柏維2位藝術家一起來聯展，「迎春納福」是開春第一大展，作品的顏色繽紛亮麗，令人歡喜，與星雲大師「雲水自在、祥和歡喜」不謀而合，展期將展覽至3月底，歡迎大家前來觀賞。

藝術家洪易說，非常開心來到佛光緣美術館的展覽，謝謝法師讓他們有這個機會分享這麼開心、這麼喜悅的作品。這次展覽主題以「迎春納福」為主，也歡迎大家來走春、納福氣。

這次聯展每位藝術家各具特色，洪易的創作呈現民間生活圖騰符號與時尚美學色彩，創作型態沒有形式與規則，用心、手、眼將感受記錄下來；張立曄以萬物有靈自然浪漫，加上色彩靈光；黃柏維藉以詩性微觀解構及創新圖像可能性。每件作品充滿正能量，對參觀民眾帶來滿滿的喜悅。