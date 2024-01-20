你心目中最經典的紅白舞台是？

NHK紅白歌合戰自1951年播出，可說是日本最盛大的音樂慶典，每年除了邀請多組時下最知名的藝人演唱當年暢銷歌曲外，也會安排年齡層較高的觀眾所熟悉的藝人演出，以「對應各年齡層、世代間共享的音樂」為核心，將歌手分為紅、白兩組，以歌曲對抗賽的形式進行，舉辦至今已經74回，是日本人跨年夜必看的節目。

今年人氣天團YOASOBI聚集了眾多大咖共同合作了歷代級的〈IDOL〉舞台，讓「紅白歌合戰」成為近日最多人討論的話題之一，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了疫情過後「紅白歌合戰」終於開放觀眾入場後，2021至2023年的十大舞台，來看看你心目中的神級舞台有沒有上榜吧！

NO.10 ano–〈ちゅ、多様性。〉

ano為一個游離於主流價值觀之外的地下組合「ゆるめるモ！」成員之一，是位十分有個性的少女，成員們都是從街頭上找來的普通少女，其中也包括了一直待在家裡不肯去上學的ano，而她厭世的個性讓她成為了非常獨特的喪系偶像。

今年ano首次登上紅白的舞台，演唱了人氣動漫《鏈鋸人》的片尾曲〈ちゅ、多様性。〉，另外與日本女星橋本環奈在紅白上重現的「天使與惡魔的最終對決」，更引起了極大的轟動，身穿一身黑洋裝的Ano與有著純真無邪外貌的橋本環奈形成了強烈的對比，讓網友驚呼根本是日迷心中的神仙組合，「怎麼把我一直以來的美夢呈現出來了」、「這段真的set的太好了」。

NO.9 milet–〈Fly High〉

﻿日本才女milet曾製作過多首日劇的主題曲，發行的歌曲經常橫掃各大排行榜，長相甜美的她沒想到一開口卻有渾厚清亮的歌聲，才華洋溢的她也會創作扣人心弦的˙歌詞，讓milet逐漸受到大眾的關注。而這位歌壇新秀更連續4年受邀紅白歌合歌唱大賽，清秀亮麗的外表下，展現了爆發力十足的鐵肺歌喉，讓人為之大為驚艷。

milet於2022年的紅白舞台上所表演的〈Fly High〉是以羽生結弦的東奧比賽片段為靈感所創作的，演唱時的舞台背景播放著羽生結弦的畫面，令本人大為感動。另外，milet也與Aimer、幾田りら、Vaundy四人組成了神仙組合，同台演唱了一起合作的「おもかげ」，「日本最有才華的4個人終於同台了」、「透過紅白總是能發掘不認識的新星」。

NO.8 SEVENTEEN–〈舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)〉

韓國男團SEVENTEEN為紅遍海內外的人氣偶像，每位成員都帥氣逼人，並且各個多才多藝，又會跳舞又會創作，是個全能型團體。不僅發行的歌曲都能迅速衝上排行榜，今年推出的專輯更刷新了的韓國專輯的最高預購量，另外還榮獲了許多頒獎典禮的大獎。

今年SEVENTEEN首度登上NHK的紅白舞台，獻唱了日本單曲〈舞い落ちる花びら (Fallin' Flower)〉，純白色的舞台佈景配上成員們柔中帶剛的刀裙舞，將花的型態完美呈現，被網友盛讚像是「藝術」般神級舞台，「你可以永遠相信SEVENTEEN的表演」、「完全是藝術」、「SEVENTEEN每個人都好友魅力」、「紅白邀請的韓團都好頂」。

NO.7 NewJeans–〈NewsJeans Special Medley〉

韓國女團NewJeans為5位不同國籍、不同風格的成員所組成，平均年齡為16歲，擁有著00後獨特的清純感性，發行過的〈Attention〉、〈Hype Boy〉都成為了家喻戶曉的熱門歌曲，堪稱近幾年最強的怪物新人，更被千禧年世代視為引領潮流的時尚指標。

今年NewJeans受邀參加《NHK紅白歌唱大賽》，是首個未在日本出道，就登上紅白舞台的韓國團體。當天演唱了〈NewsJeans Special Medley〉，將發行過的熱門歌曲組成經典串燒舞台，充分展現了屬於NewJeans的清新魅力，讓日本大眾的眼睛為之一亮。

NO.6 TWICE–〈Celebrate〉

應該沒有人不知道TWICE吧？小仙女周子瑜為成員之一，也是韓國的頂級偶像，憑藉〈TT〉一曲爆紅，當年橫掃了所有韓國排行榜，登上了韓國女團之冠。已經出道11年的她們，每次回歸依舊登上音源的榜首，9人的好感情也讓他們無條件續約，並且展開了世界巡迴。2018於日本出道，首張日文單曲在開賣首日賣出10萬張，更三度獲得白金唱片認證，並且4度登上《NHK紅白歌唱大賽》。

2022年，TWICE睽違3年再次站上日本紅白的舞台，獻唱日文歌曲〈Celebrate〉，一改以往甜美的形象，穿著黑色亮片裝展現了性感的風格，讓粉絲們紛紛被迷倒。今年則以小分隊MISAMO出戰紅白舞台，由日本成員SANA、MINA、MOMO帶來了華麗又迷人的舞台。

NO.5 Vaundy–〈怪獣の花唄〉

年僅21歲的Vaundy原為一名設計系的大學生，於2019在頻道上發布了多首自創作品，透過貼近人心的歌詞引起年輕世代的共鳴，逐漸吸引了大眾的目光，被網友稱為「日本周杰倫」，每一首MV的點閱數都超過幾千萬，接著創作了人氣動畫「國王排名」的主題曲後一砲而紅，迅速成為日本的超級創作新星，他曾說過，「我成為創作歌手，就是為了能在這個世界上留下些什麼。」深深地打動了粉絲們。

於2022年首次登上紅白的Vaundy，演唱了熱曲〈怪獣の花唄〉，充滿張力的現場讓觀眾的耳朵與視覺都感受到了震撼人心的衝擊，與milet、Aimer、幾田りら組成的神仙組合也造成極高的話題。

NO.4 Ado–〈唱〉

新生代歌姬Ado是一位日本無人不知、無人不曉的歌手，年僅21歲的她出道即巔峰，曾為動畫《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《間諜家家酒》演唱過主題曲，用咆哮、尖叫的渾厚歌喉嘶吼出對世界的失望與反叛，透過憤怒的旋律挖掘每個人心中最底處的陰暗面。Ado的爆紅歌曲〈煩死了〉（うっせぇわ）在 YouTube上目前已經擁有超過2億的播放量。

一直不肯露面、立志成為「配角」的 Ado在2023年首次登上紅白的舞台，堅持不露臉的她，在京都東本願寺搭起鐵籠，在籠裡熱唱的舞台掀起了話題，被網友開玩笑說，「不露臉人影效果，像是織田信長一般神秘。」

NO.3 LiSA–〈明け星〉

有「動畫歌曲女王」之稱的LiSA，為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》演唱過多首暢銷金曲，以《紅蓮華》一曲瞬間爆紅，在日本樂壇掀起了一陣轟動，高亢且有穿透力的歌聲，非常適合熱血十足的動畫歌曲。LiSA以美國搖滾巨星艾薇兒為榜樣，逐漸成為日本數一數二的搖滾明星，在日本網友之中獲得了「搖滾精靈」的美稱。

2020年登上紅白舞台演唱了《鬼滅之刃》電視動畫版的主題曲《紅蓮華》與《炎》，將《鬼滅之刃》炭治郎父親示範「火之神神樂舞」的場景搬上舞台，被網友認為是當晚最炸裂的舞台。隔年則以沉重而黑暗「明け星（晨曦之星）」揭開紅白舞台的序幕，霸氣重現猶如CD原音的舞台，完全燃起了動漫人的熱血魂。

NO.2 Aimer–〈残響散歌〉

靈魂歌姬Aimer因為唱過不少動畫主題曲而被大眾所熟知，父親曾在樂團中擔任貝斯手，因此Aimer從小就在充滿音樂的環境下長大，她運用自身辨識度極高的磁性嗓音，直接穿透聽眾們的靈魂深處，音樂作品中同時散發出詭譎感以及強大的生命力，讓年輕人深深著迷於她的世界觀。即使她過去曾有兩度失聲的經歷，卻仍然堅持繼續唱歌，改變成較為輕柔、慵懶的唱法，如此勵志的故事也透過歌聲治癒了歌迷們的心靈。

2022年，Aimer首次受邀參加《NHK紅白歌唱大賽》，她身穿著一襲黑色蕾絲洋裝和厚重的黑框眼鏡登台，演唱了音源下載數超過32.9萬次、線上收聽則超過5千萬次的超火歌曲—《鬼滅之刃遊郭篇》的片頭曲〈残響散歌〉，而這也是繼 LiSA 連兩年的演出後，《鬼滅之刃》連續第三年讓其主題歌曲再登紅白，過去不曾有過這樣的紀錄，可看出《鬼滅之刃》在日本的地位已經達到另一個層次了。

NO.1 YOASOBI–〈アイドル〉

眾望所歸的第一名非今年的〈IDOL〉舞台莫屬，為現象級日本天團YOASOBI所演唱的破億神曲，聚集了各大咖韓團、日團明星熱舞，堪稱是史詩級的「夢幻聯動」。

YOASOBI為近年猶如彗星般的超級天團，兩人都是作詞作曲、歌唱都相當在行的全方位音樂人，一出道就以如小說般深富內涵的作品一炮而紅，強烈的魅力席捲全球，造成無可抵擋的「YOASOBI」旋風。

〈IDOL〉為今年紅白舞台上倒數第二個的表演，開頭先由世界聞名的日本舞團Avantgardey帶來整齊又驚豔的舞蹈，接著主唱ikura用高亢歌聲揭開序幕，就如〈IDOL〉歌曲本身意義，邀請在場所有的頂級偶像輪流上場，除了有日本人氣女團NiziU、乃木坂46、櫻坂46，以及男團BE:FIRST、JO1等日本藝人外，再由韓國天團SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM、TWICE小分隊MISAMO層層遞進的表演。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年01月05日至2024年01月04日，共3年。

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