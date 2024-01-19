「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資集團波克夏持有日本五大商社的股權，是該集團投資亞洲市場的重點，近日五大商社之一的住友商事社長兼CEO兵頭誠之透露，波克夏持續加碼五大商社的股份，巴菲特的持股每天都在增加。

綜合外媒報導，早在2020年8月波克夏就開始持有五大商社的股票，去年6月波克夏對這5家企業的平均持股比例已經來到8.5%，不過巴菲特曾透露，在五大商社同意前，不會將任一家的持股比例提高至9.9%以上。

近日兵頭誠之的談話則提到，根據我掌握的資訊，波克夏正在加碼5家公司的股票，巴菲特每天都在買進。或許巴菲特已經與五大商社商討加碼計畫，兵頭誠之僅說：「波克夏是非常重要的合作夥伴，更是我們公司的投資人，雙方能為彼此帶來商業機會。」

波克夏投資五大商社被認為是近年最成功的一筆操作，尤其日股持續走高，五大商社的股價從2020年波克夏開始投資後，已經成長超過一倍，日經平均指數（日經255）本周一度衝上36000點，距離1989年的歷史高點38957.44點，僅剩一步之遙。