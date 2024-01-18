2023年日股表現強勁，在全球股市中名列前茅，加上「股神」巴菲特持續加碼助攻，今年依舊是全球投資人關注標的。日本財務省周四（18日）公布的數據顯示，外資上周買超日股1.2兆日圓（約新台幣2606億元），創去年10月以來單周新高紀錄。

得益於日圓走貶、負利率，以及東京證交所推動改善公司治理等多重利多，日經225指數與東證指數皆創下34年來的最高水平。日經225指數上周大漲6.6%，創2022年3月以來最大單周漲幅，推升今年來的漲幅逾25%。

SMBC日興證券首席股票策略師安田光在報告中指出，日經225指數近期的漲勢雖然類似2023年4月至6月的反彈，可是動能更爲強勁，而隨著該指數在今年年中測試歷史新高，有望上衝4萬點。

證券日本公司調查情報部長大谷正之表示，隨著美國企業陸續公布財報，預料在美國科技公司的強勁業績帶動下，下周外資對日本相關股票的需求將持續攀升。