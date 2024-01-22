彰化善心台商劉萬居夫婦，發心招待彰化2所國中、1所高中及2所大學的清寒學生吃香噴噴的火鍋。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

寒假開始了，彰化善心台商劉萬居夫婦，發心招待彰化2所國中、1所高中及2所大學的清寒學生吃香噴噴的火鍋，因為愛心加料讓火鍋滋味特別讓人溫暖，餐後更頒發獎助學金，陪伴所有清寒學子度過溫暖寒假。

來自彰化縣和美鎮的劉萬居，出身清貧，高中半工半讀才念完，創業過程也曾經失敗過，最後靠著經營梯椅闖出一片天，並前進巴西設廠，因年幼因家境貧困沒有機會上學、了解清寒學生可能要註冊或者是買文具之類沒有錢的辛苦，過去一直在金錢上、精神上默默支持有需要的孩子們。

和美鎮代表周君綾表示，劉萬居夫婦每年持續都有此善舉，因此特地與其商量，建議可以在歲末年終辦個小活動，邀請孩子們吃火鍋，搭起友誼的交流，六扇門火鍋店在知曉了這個有意義的活動後，也響應，用彭湃的好料暖暖他們的心。

今年招待2所國中、1所高中及2所大學的清寒學生，連同老師有近百人共同享用香噴噴的火鍋，領了助學紅包，腸胃暖暖、內心更是感動滿滿，還有小朋友寫下卡片，感謝劉萬居夫婦讓他們能買文具、鞋子，期許自己也要發心，有能力、能機會，要將這份善意回饋出去。

劉萬居的女兒劉明芳說，過去幾年因疫情影響，全球的企業景氣都不好，也讓社會環境不好，儘管這樣父母仍在經濟允許的能力範圍下拋磚引玉，繼續頒發獎助金，希望讓參加的學生感受到這份心意，可以安心就學，讓家長安心過年，不用煩惱註冊費問題。