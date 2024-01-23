彰化1名95歲的老奶奶上月突然性情大變，日夜不睡嘴巴碎念，甚至稱看到過世親人，家屬擔心求神問卜，直到遠住台北的女兒返家將其帶至醫院檢查，研判老奶奶有適應性障礙，合併精神症狀，是「譫妄」症典型症狀，經藥物治療明顯改善。

老奶奶女兒自述，媽媽從未看過身心科，也沒有認知功能障礙，個性溫和，生活起居則由外籍看護照料，1個多月前原本照顧媽媽的外籍看護因到期要離開，也請新看護接手，並在事前告知此事，但媽媽卻因此失眠、常自言自語、情緒起伏變大，甚至看到過世的親人。

近1個月老奶奶的精神狀況一直不好，還在2周前不小心跌倒撞到頭部，從此不吃不喝，日夜不睡，常常懷疑東西被偷等，一直碎碎唸、胡言亂語、覺得有人要害她，與同住照顧她的兒子大吵，全家人都受不了。

員榮醫院身心科醫師洪瑄隄表示，得知阿嬤曾撞到頭，先送急診進行電腦斷層，確定未受傷，根據家屬描述研判阿嬤有適應性障礙，合併精神症狀，是「譫妄」症典型症狀。

洪瑄隄說，譫妄症是突發性的「腦當機」，通常好發於年長者身上。是一種短期出現的意識混亂或伴隨精神異常的現象，阿嬤與原先的外籍看護相處多年，不但有感情且生活起居都已有默契，突然要換看護心情難免大受衝擊，加上頭部撞傷加劇病情，用藥後已經回復以往個性溫和、慈祥老奶奶的樣子。

洪瑄隄呼籲，由於症狀類似精神病，有時患者會被誤會是老番顛、中邪等，因此延遲就醫，若如果家中長輩，突然間情緒大變，或猜疑、妄想等情況，都可向身心科求助。