彰化縣警局1名李姓偵查佐，擔任備勤解開人犯手銬按捺指紋後，未再上銬帶回拘留所，因違反勤務紀律遭記申誡1次，經向保訓會提復審駁回，李員不服提行政訴訟，合併請求10萬元精神撫慰金，法官認原處分並無違失，李員請求賠償10萬元均無理由，應予駁回。

2022年10月14日疫情期間，彰化縣警局鹿港分局李姓偵查佐擔服備勤勤務，負責王姓毒犯按捺指紋工作，經解開手銬完成按捺指紋後，未將毒犯再次上銬及會同戒護人員帶回拘留所，被依違反勤務紀律，申誡1次處分，李員不服向「公務人員保障暨培訓委員會」提起復審遭駁回，遂向台中高等行政法院提起行政訴訟。

李員主張，當天因擔服備勤未領有槍彈，不應深陷危險向人犯執行搜身、上銬動作，為製作人犯指紋及照相，囑託領有槍彈的蔡、邱警員將人犯提出，並在旁協助戒護，作業完畢後再由蔡、邱戒護將人犯帶回拘留所，並未違反勤務規定，請求撤銷原處分，並向彰化縣警局求償10萬元精神損失撫慰金。

彰化縣警局答辯指稱，李員負有保持警覺、避免危害、人犯縱逃之責，竟疏於注意，未落實人犯戒護工作，未注意三安「員警自身安全、當事人、嫌犯、證人安全及案件安全」，依《拘留所設置管理辦法》、《警察人員獎懲標準》核予申誡1次懲處，依法有據。

法官判斷，縱使李員執勤時未領有槍彈及裝備，亦應協助、提醒其他配有裝備警察人員做好人犯戒護行為，落實執勤安全，李員主張尚欠允洽，無從憑採，彰化縣警局核予申誡1次懲處，適法有據。

關於李員合併請求損害賠償，法官認為，因原處分並無違法應予撤銷情事，李員以原處分違法為基礎事實，合併請求被告應給付所受損害，於法即屬無據，不能准許，判李員訴請撤銷並請求賠償10萬元，均無理由，應予駁回。仍可上訴。