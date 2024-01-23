中國大陸市場則受到房地產市場泡沫化、民眾消費信心不足等問題，導致民間投資需求不振，連帶影響到設備採購意願。另外，東南亞地區的印度、越南與泰國則受惠於疫後供應鏈重整、生產基地轉移與國內製造需求攀升，對工具機消費需求大增。

由於工具機可加工應用的產業相當廣泛，今年1月工具機公會也再次呼籲會員廠商應恪守國際貿易署出口管制規定，不論其產品是否為出口管制項目，若出貨地點為出口管制地區時，應立即停止提供工具機整機產品、相關零組件買賣與售服，避免因終端客戶的不明或不當用途而誤觸國際規範。

TMBA今年3月將辦理「台灣國際工具機展」(TMTS，Taiwan Machine Tool Show)，展期共5天，參展廠商超過600家，展覽規模達3350個攤位，超過10國海外買主報名參加，預計吸引參觀人數達5.5萬人。工具機公會表示，2024年部份國家及產業市場經濟預期將有優異的表現，惟今年預估全球將有70多國舉行國家大選，此外，地緣政治干擾、俄烏戰爭未平、各國綠色減碳政策等因素，對國內工具機暨零組件業者出口可能帶來程度不一的影響，需關注後續發展。

在數位轉型部分，工具機公會與德國工具機製造業公會(VDW)與德國機械設備製造業聯合會(VDMA)攜手合作，首次在國內大型工具機展設立umati專區，超過20家國內工具機及零組件廠商響應，展示跨場域間的智動化生態系。