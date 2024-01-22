政府為減低失業者異地就業障礙，協助盡速重回勞動市場，規劃「跨域就業津貼」，補助包括「異地就業交通補助金」每月1000~3000元、「搬遷補助金」最高3萬元、租屋補助金每月最高5000元，最長12個月，以減輕遠距離上班勞工的負擔。

跨域就業津貼適用對象為：

1、高齡失業者，且就業地點與原日常居住處所距離30公里以上(跨域就業)。

2、失業者為中高齡者或就業保險被保險人，且就業地點與原日常居住處所距離30公里以上，且失業期間連續達3個月以上或非自願性離職。

「異地就業交通補助金」依就業地點與原日常居住處所距離核發，最長以12個月為限。30公里以上未滿50公里1,000元/月、50公里以上未滿70公里2,000元/月、70公里以上3,000元/月。最長以12個月為限，最多可領到3.6萬元。

「搬遷補助金」採核實發給，每次最高30,000元為限。

「租屋補助金」自受僱且租屋之日起，以租賃契約所列租金總額之60％核實發給，每月最高發給5,000元，最長以12個月為限，最多可領到6萬元。

勞動部表示，申領「租屋補助金」或「異地就業交通補助金」，在補助期間可互相變更申領，2者合併領取期間以12個月為限。

至於申請方式，勞工先向公立就業服務機構辦理求職登記，經就業諮詢推介跨域就業，符合申請要件且連續受僱於同一雇主30日，就可以向就業當地之公立就業服務機構提出申請。