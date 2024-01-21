北韓20日發表公報，指出北韓外務相崔善姬訪問俄羅斯的成果，還稱俄羅斯總統普丁表示願意盡快訪問北韓。

據北韓官媒《朝中社》援引北韓外務相助理辦公室公報稱，在朝俄兩國友好合作關係確實進入新的全面發展道路的時候，以外務相崔善姬為首的北韓代表團，應俄羅斯外交部長拉夫羅夫邀請，於15日至17日訪問俄羅斯。

訪問期間，崔善姬拜會俄羅斯總統普丁，與外交部長拉夫羅夫進行會談，並會見了政府副總理諾瓦克（Alexander Novak）。公報表示，崔善姬轉達了北韓最高領導人金正恩致普丁的問候，普丁則請她轉達其對金正恩的新年問候，並就金正恩邀請他訪平壤再次深表謝意，表示願盡早訪問北韓。

崔善姬與俄方還就朝鮮半島和東北亞等多個地區及國際問題深入進行戰略溝通，達成共識，並表示在維護朝俄兩國的核心利益。

公報還提到，俄羅斯感謝北韓對俄政府和人民關於在烏克蘭的「特別軍事行動」作戰的立場。雙方也嚴重關切美國及同盟威脅朝鮮半島地區安全環境，兩國對外政策機構將密切合作和採取一致步調，來調解地區緊張。

最後，北韓政府再次歡迎普丁訪問北韓，並稱已盡最大的誠意，為迎接「北韓人民最親密的朋友」做好準備。