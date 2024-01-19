烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）尋求北京協助止戰遭冷對

眼看俄烏戰爭即將邁入第3年，基輔正勉力維持國際支持，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）明言，希望看到中國加入他推動的和平進程。

據CNN新聞網19日報導，澤倫斯基和其他官員本周在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）中最關注的，似乎是對莫斯科最強大的政治盟友北京加強施壓。澤倫斯基說，他很想要中國參與烏克蘭的和平計畫。根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，該國外長說，基輔希望在「各層面」與中國進行更多接觸，而澤倫斯基的幕僚長甚至敞開大門說，澤倫斯基可以和代表中國與會的國務院總理李強舉行會外會。

然而，李強似乎沒見澤倫斯基就離開了。而他在先前約25分鐘的演說中，並未直接提及俄烏戰爭，而是不斷要聽眾對中國步履蹣跚的經濟放心。

儘管中國官員去年加大力道，把中國塑造為戰爭中可能的和平調人，但分析家說，北京認為，現在似乎不是適當時機，利用它和俄羅斯深厚，並不斷發展的關係，來加強推動結束戰爭，更別說是要按照烏克蘭的條件了。

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）指出，北京認為，它已經在邁向和平的道路上發揮了重要作用。只不過中國版的和平並不是澤倫斯基想看到的。

分析家說，如今達沃斯的最新發展凸顯了中方在進一步推動止戰時所採取的觀望態度。由於戰爭仍陷入僵局，俄烏都沒有讓步的跡象。而中東卻爆發另一場重大衝突，引發全球關注。

孫韻說，北京先前會想調解，可能是因為它不想讓俄羅斯輸得太慘。但現在這方面的擔憂減少了。中國比較傾向觀察這場戰爭會怎麼發展，而這將構成任何和平談判的基礎。她並指出，如今美國的注意力轉移到加薩，而烏克蘭可用的資源也更有限，事情已經朝有利俄羅斯的方向發展。因此，中國更沒有理由像西方和烏克蘭所倡導的那樣，去推進符合公平正義的和平。

就在李強聚焦中國經濟之際，中國外交部長王毅本周稍早則繼續把重心放在加薩上。王毅訪問埃及時呼籲，召開一場規模更大、更有權威，也更有效的國際和平會議，並制定落實方案的具體時間表。分析家說，加薩衝突為習近平製造了一個機會，因為他設法將中國定位為美國的替代國際領導人，尤其是對南方世界來說，更是如此。