立法院開啟龍頭之爭，民進黨依然以「游昌配」原立法院長游錫堃、副院長蔡其昌出戰；藍營方面，韓國瑜已跳出來表態搭檔青壯派立委江啟臣，角逐正副院長。對此，中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，「韓江配」有進可攻、退可守，至少有四大策略利基，是張絕妙好牌。

鈕則勳昨（19）日在臉書發文表示，第一項利基為國民黨作為立法院第一大黨，先提出韓江正副搭配算是一個主動出擊的起手式，不僅能震懾民進黨，也能反制民眾黨先出牌，想藉八席立委想以小搏大的企圖。

至於第二點，鈕則勳表示，江啟臣也說副院長願意禮讓民眾黨，等於是向民眾黨拋出了合作的橄欖枝，也突顯了自己的格局，更進一步是藍軍又將藍白是否合作的球又拋給了民眾黨！若是白軍民眾黨願意合作，藍白聯盟便會成局，對民進黨壓力更大，如果民眾黨不願意合作，若是能在院長選舉的第二輪投票中讓民眾黨保持中立，韓江配也能勝出 。

鈕則勳提出的第三點利基，則是針對下任總統賴清德，他稱韓江配成軍也突顯國民黨已經開始將戰場轉移到他們具有相對優勢的立法院上面，而且開始佈局新會期、甚至520賴清德接任總統之後，到底如何最有效地來牽制民進黨，至少讓賴要任命誰來當閣揆，迫使賴考慮國會生態多數。

至於最後一點利基，鈕則勳認為，韓江配能夠突顯國民黨中壯接班的形象，除了江啟臣是中壯派的領頭羊外，在缺少年輕選票的當下，國民黨如果能在蔣萬安之外，再強化江作為中壯政治明星，蔣江分進合擊，再加上立法院中藍軍的年輕立委，開拓年輕選票的可能性也會比較高。