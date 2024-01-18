國會龍頭之戰開打，國民黨是否與民眾黨藍白合備受矚目。立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。媒體人張禹宣指出，「白選之人」是藍還綠，真正的問題在於二輪投票，綠總召柯建銘甚至講出「綠白合」的契機在於「民眾黨起義歸來」。以黃珊珊為首的不分區、加上獨派的陳昭姿，絕對會力主韓國瑜不適格，忍痛投給游錫堃。矯揉造作了老半天，比起監督政府，有官當要香多了。

「韓江配，逼綠白合現形！」張禹宣今(18日)在臉書發文提到，韓國瑜下午與江啟臣同步發出立法院正副院長搭檔的消息，同時對民眾黨遞出橄欖枝。柯文哲陣營的回應不出意外，用「四大訴求」作為擋箭牌，實質是為了二輪投票的「綠白合」做鋪陳。正副院長投票分為上下午，上午院長、下午副院長。只要早上的結果開出，就能夠知道「白選之人」究竟是藍還是綠、是韓國瑜還是游錫堃。「但真正的問題在於二輪投票！」

張禹宣表示，可以預見的是，藍綠都已否決「四大訴求」的情況下，當早上進行院長選舉時，民眾黨第一輪勢必會故作清高的自提人選，最終無人過半進入二輪投票。但到了二輪投票，選票上將會從原本的113位立法委員，限縮成得票「前兩高」的韓國瑜與游錫堃。

「請問屆時民眾黨該會如何選擇？」張禹宣質疑，撇除掉與柯建銘有私人恩怨的黃國昌不談，以黃珊珊為首的不分區、加上獨派的陳昭姿，絕對會力主韓國瑜「不適格」等各種理由，不願放棄投票權，忍痛投給游錫堃，同時用「不分顏色」就「人選論人選」來替自己開脫。

張禹宣指出，然而柯建銘的談話已經露出契機，即便對於黃國昌多有微詞跟批判，卻從未提及黃珊珊或者柯文哲二人。甚至講出「綠白合」的契機在於「民眾黨起義歸來」，「白話文？票投游錫堃！」當上午立法院長游錫堃當選，民進黨在中午的時間自然會與民眾黨進行溝通協商，也不麻煩就只需要三個字，副院長提誰？到了下午副院長選舉第一輪，民進黨將所有選票灌入，打完收工。

張禹宣強調，除非柯建銘敢喊出「游蔡配」雙進雙出，否則都是在打假球，保留合作民眾黨的空間與顏面。所以柯建銘絕口不提二輪投票，他深諳關鍵的決勝點就在這邊。反觀藍營，韓國瑜的文章淺顯易懂，「搭檔」二字代表只有「團進團出」的可能，倘若民眾黨不合作，要嘛韓江一起上當正副院長，要嘛一起倒下當個陽春立委。倘若民眾黨願意合作，江啟臣隨時可以退，這就是最後的底線。

「韓江配這一手，也釣出民眾黨的真心實意！」張禹宣直言，民眾黨用「四大訴求」當遮羞布，只是為了掩蓋自己允諾非綠選民的三大願景，從政黨輪替、聯合政府、立法院合作，都將全數跳票。「矯揉造作了老半天，就是想綠白合！比起監督政府，有官當、有錢賺，香多了？」