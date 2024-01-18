立院龍頭韓國瑜PK游錫堃 媒體人預測是「他」 @ChinaTimes

立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，針對媒體詢問若進入第二輪投票，國民黨篤定會勝出，是不需跟「白」合作。對此，江啟臣表示，在野合作可以有很多面向，正副院長是一個面向，國民黨有沒有機會目前還不能斷定，未來立法院藍白當然有合作空間。

韓國瑜下午宣布「韓江配」將搭檔角逐國會龍頭，江啟臣表示，跟韓市長本來就熟悉，有交換意見，談完後覺得可以共同來努力，就決定要攜手併肩作戰，他會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。

江啟臣指出，未來也保留跟民眾黨的合作空間，如民眾黨願推出副手人選搭配，只要大家有共識，他可以退出，不會覺得委屈。至於韓國瑜宣布「韓江配」是否代表國會藍白合機會渺茫？江啟臣說，始終保留開放的空間，因為藍白合不合不是只有藍的問題，要相互尊重，也要看民眾黨的想法及決定。

江啟臣說，他願意努力，就是希望校正回歸過去立法院在憲法上的角色，發揮監督制衡的功能，過去8年，在立法院看到的是多數暴力，一黨獨大，少數聲音沒被看到，相當遺憾可惜，這次三黨不過半，任何一個要擔任國會正副院長，都要有這個責任跟使命。

至於媒體詢問國會第二輪投票，國民黨是可以拿下正副院長，不用跟白合作看法；江啟臣說，希望有機會可以促成在野合作，可以有很多面向，正副院長是一個面向，有沒有機會目前不能就斷定，因為也還沒投票，未來立法院藍白當然有合作空間，在野合作是這屆要好好努力的。

江啟臣強調，從大選中可知，過去執政黨即使是總統，也只拿到4成選票，代表6成民意是不滿意的，國會的角色，在未來監督制衡上勢必更加重要