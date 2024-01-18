國民黨不分區第一的前高雄市長韓國瑜，今（18）日正式表態將參選立法院長，他特地請託立委江啟臣為副院長人選，「韓江配」正式成形。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這是國民黨的家務事表示祝福他們。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前接受媒體訪問，他表示，韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，「民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況」，引發討論。

韓國瑜除了表達韓江配外，也遞出橄欖枝，特地喊話民眾黨只要願意合作，江啟臣願將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結；針對藍白合，柯建銘也說，若民眾黨和韓國瑜合作，藍白合就是自取其辱和沉淪，國民黨和民眾黨要合作的話，「他們就自己去藍白合」。

針對「韓江配」的組合，柯建銘說，這是國民黨的家務事，祝福他們。至於民進黨推出的組合是否為游錫堃和蔡其昌，柯建銘表示，難道有更適合的人選嗎？就是這個組合。