【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大位失利，但在民眾黨不分區立委獲得8席，成為國會關鍵少數。柯文哲今（17）日針對立法院長選舉將與誰合作，做出回應。至於韓昌配一事，柯文哲則直呼太有趣了。

柯文哲今主持黨部主管會議後接受媒體聯訪，針對立法院長選舉將與誰合作一事，柯文哲表示，民眾黨立委當選人黃國昌有開記者會，立院龍頭重點不是誰要來當，而是有沒有認同國會改革的想法，柯文哲也呼籲想要選的人要說明，「還有兩個禮拜，讓大家思考一下」。至於韓昌配一事，柯文哲則直呼太有趣了，韓國瑜加黃國昌，這畫面很難想像。

綠營也喊出要找民眾黨立委、前參謀總長黃曙光入閣，有可能綠白合？柯表示，反正有各種說法。至於前立委蔡壁如反對立院綠白合，柯表示，民眾黨好處就是各種聲音都有。

不過，柯多次喊出新潮流不倒，台灣不會好，若幫賴清德團隊，是否讓新潮流完全執政？柯文哲說，民進黨基本上是一個部落政治，新潮流只是最大一支部落，不要把民進黨跟新潮流畫上等號，這兩個還是不一樣。

另外針對夫人陳佩琪爆料國民黨選後打好幾次手機給柯文哲，柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」一事，柯文哲則回應表示，他昨晚回去已經跟陳佩琪說不要寫這些，並強調他不是拒接，平常都是助理在拿。至於若侯友宜打來會不會接，柯文哲則表示再講，表示常常在開會，手機不在他身上 。

另外是否會拜會游錫堃或韓國瑜，柯文哲則回應「沒有這個計畫」。