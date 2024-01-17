立院龍頭韓國瑜配「他」？ 趙少康喊互信：以前的事情忘掉吧

2024大選過後，新一屆立法院將於2月1日開議，立法院長龍頭的爭奪備受矚目，藍營拋出「藍白合作」，由國民黨不分區立委韓國瑜與民眾黨不分區立委黃國昌的「韓昌配」，搭配擔任正副院長的建議。前中廣董事長趙少康17日對此指稱， 立法院正副院長「誰配誰」，他沒那麼關心，但立法院的整合很重要，國民黨跟民眾黨一定要慢慢建立互信，忘掉過去 、展望未來。

趙少康上午受訪表示，對於立法院正副院長「誰配誰」，他沒那麼關心，他只關心將來在野必須合作，國民黨內聲音很多，也有人說，要國民黨自己幹不要理民眾黨，但在野陣營選前就喊出要聯合政府，聯合政府是自己幹嗎？既然聯合就要有誠意、有善意，有人批評柯文哲變來變去、沒有善意，對啦！但把以前的事情忘掉吧！

趙少康表示，藍白合作在立法院加起來有62席，是很大的力量，在立法院非常重要，能真的在各方面牽制民進黨不良的施政，但若分散就牽制不住，所以大家還是從大方向去看，不要計較小枝小節，這麼簡單的道理，想不通嗎？立法院長的合作只是開始，國民黨跟民眾黨要慢慢建立互信，忘掉過去 、展望未來，從正副院長開始建立一個合作的模式，以後大家就相信還是可以合作的。

趙少康還說，大黨多讓小黨一點會怎樣？不讓，大黨也等於是虛的，也沒有用，52席、54席不過半跟5席是一樣，沒有差別，以後有很多法案都必須合作，合作就要展現誠意，現在要慢慢建立互信。

趙也提到大選黨內逼宮問題，趙說，現在重點在立法院，立法院先整合很重要。而國民黨主席朱立倫內部自己也要改革，2020年前高雄市長韓國瑜拿552萬票，親民黨主席宋楚瑜拿60萬票，就算有些支持者過世，還是有570萬左右的票，這次選舉結果，代表核心得票也跑了，當然還有年輕的票，國民黨要有理想性，要帶領國家往哪走，要給年輕人什麼希望？不能講空話，政黨不能沒有理想性，要往社會主義偏一點，才能吸引弱勢群眾。