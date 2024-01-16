2024大選落幕，立法院三黨不過半，民眾黨取得8位不分區立委席次，成為關鍵少數。未來國會正副龍頭如何組成？民眾黨團15日出考題，對藍綠有志角逐立法院長的人，須提4項承諾。民眾黨團今表示，民進黨過去背棄蔡英文競選2016年總統時所提出的國會改革承諾，現在又只想著位置而不願面對國會改革的議題，令人遺憾。

民眾黨團批評，民進黨或許忘記了，在2016年的立法院正副議長選舉時，當時的蘇嘉全與蔡其昌是有正面回應並承諾國會改革以爭取支持。沒想到在2024年的今天，民進黨已傲慢到要競逐立法院院長還認為自己不必面對至關重要的國會改革，令人完全無法苟同。

民眾黨團強調，目前應優先立即面對的，是立法院正副院長選舉。未來針對其他重要政策法案，只要是對國家、對人民有利的，民眾黨當然不會排斥與其他在野黨合作。

至於戰鬥藍領銜人趙少康所提的四項主張，民眾黨團表示，第二點修改預算法杜絕特別預算的浮濫、第三點立即訂定「兩岸協議監督條例」，本即是本黨的主張。關於第一點高端疫苗，我們必須提醒，該公開的，不是只有採購合約，包括EUA的審查通過以及整體疫苗採購決策的相關文件，行政院都應該公開。修憲的部分，則涉及包括朝向內閣制的調整以及立委選制聯立制的採行，必須整體規劃。目前在未修憲的情形下，可以馬上做的，就是先建立行政院長人選先經立法院假投票的憲政慣例。