國會三黨不過半，民眾黨團15日舉行記者會，要求有志角逐立法院長的人選向民眾黨團以及大眾說明4項國會改革主張。對此，前立委沈富雄15日就表示，「柯文哲是雖輸猶贏，而且勝的很漂亮」，沈富雄更提到，「今天柯文哲不要說8席，3席就夠了，柯文哲只要保持3席，做黨主席躲在背後指揮，只要剩3個人就可以玩到讓全國人民說『這樣不是才對，國會改革就是要這樣』」，引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中表示，「賴清德這是雖贏猶輸，而且贏的慘烈」，沈富雄直言，「為什麼？做為執政黨，你只要國會少一席過半，跟少十席沒有兩樣，差別只是在於一席比較容易去策反，十席比較不容易，但少一席的嚴重性真的不低於少十席，所以是慘勝」。

沈富雄更接著說，「而柯文哲剛好倒過來，柯文哲是雖輸猶贏，而且勝的很漂亮」，沈富雄也提到，「今天柯文哲不要說8席，3席就夠了，剩下的5席可以分2席給國民黨、可以3三席給民進黨，讓他們56比56沒過半」，沈富雄最後也坦言，「柯文哲只要保持3席，做黨主席躲在背後指揮，只要剩3個人就可以玩到讓全國人民說『這樣不是才對，國會改革就是要這樣』，當年的國民黨和過去8年的民進黨有沒有做到他們今天3個人的氣勢，完全沒有」。