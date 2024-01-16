國會藍白合？趙少康：大黨別讓小黨抱怨 副院長給民眾黨吧

國會藍綠白三黨不過半，民眾黨成為關鍵少數，在正副院長選舉上是否上演藍白合作也備受關注。戰鬥藍領銜人趙少康直言，立法院長國民黨當，副院長就讓給民眾黨，他們8個立委分去各委員會，一個召委都當選不了，立院藍白還是要合作的。

趙少康表示，民眾黨是獨立政黨，有其自主性，小黨希望左右逢源，若是他也會想爭取最大利益，就像台灣夾在中美間一樣，要爭取最大利益，在野聯合是民主常態。

趙少康指出，他選前就說該藍白合、不合就失敗，自己參選是「知道不可為而為之」，選前也說過，藍綠白得票率比例大約是賴清德40％、侯35％、柯25％，民進黨還是會連任，結果開票出來就差不多如此。

趙少康說，未來立法院藍白還是要合作，藍白加起來共有62席，力量就很大「沛然莫之能禦」，如果不合作就沒意義了，若不合作54、52、8席都沒意義，要合就不要講酸言酸語，國民黨大黨讓一點有什麼關係，居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣，因為這是國家大政的政治運作，所以不妨對民眾黨好一點。

趙少康強調，大黨不要讓小黨抱怨，要讓小黨覺得到的比原本得到更多，不要斤斤計較怎麼合作，在野主導才重要。