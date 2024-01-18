台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年台中緊鄰成熟鬧區的「蛋黃重劃區」，因地段佳、建設豐，地價漲勢鮮明，像是水湳經貿園區的最高地價，已突破300萬元。由於土地取得成本高，營造成本亦居高不下，新案遂紛紛開出高價，締造逾7字頭行情，經貿園區更屢見9字頭案例，也讓台中的豪宅新案交易分布區段擴散，使預售豪宅榜從七期的一枝獨秀，逐漸轉變為群芳爭艷的局面。

台灣房屋進一步根據實價登錄資料統計，去年台中預售豪宅的平均單價為73.2萬元，年漲11.1%，以此均價推算，約莫50坪的物件，就會觸及4000萬元豪宅線，也因此本次進榜的預售豪宅社區，包括「豐邑PARK ONE」、「雙橡園4117」、「精銳SKY ONE」等案，均以40~70坪的中坪數物件為主力，「遠雄琉蘊」規畫坪數甚至小於45坪，成交總價帶大多落在4000萬元至7000萬元，顯示台中豪宅新案規畫，已與從前的百坪起跳不同，坪數設計趨向輕巧。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年隨著家庭結構轉變，豪宅客群的空間需求減少，加上房價上漲，擠壓4000萬豪宅線的坪數門檻，使業者推案規劃吹起由大轉中的「精品化」風潮；而中坪數精品宅的崛起，也讓台中去年的預售豪宅交易，在平均地權條例上路的干擾因素下，依舊保持「價量齊揚」的勢頭。

陳定中說明，平均地權條例去年7月上路，因新規限制預售屋轉售，豪宅主要買盤之一的私法人購屋，也改採許可制，所以政策實施後的Q3，台中預售屋豪宅交易量僅39件，直接較Q2的87件腰斬！但928檔期總量體超過350戶的「雙橡園4117」進場銷售，並在短短兩個月內，揭露逾250筆總價4000萬元以上交易，使台中預售豪宅交易大拉尾盤，逆勢寫下「量增價揚」的表現。