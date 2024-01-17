南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，日前趁著休假返台時，帶著成員定延、志效來台旅遊，一行人更是從南玩到北，從分享照片看得出來玩得不亦樂乎，如今傳出她帶著所有人到新購入的上億豪宅，享用豪華下午茶，內部設計也隨之曝光。

周子瑜日前帶著TWICE成員定延、志效來台旅遊，由於隨行親友團多達數十人，她直接租下遊覽車，載著眾人全台走透透，母親更是相當好客，不時招呼所有人，展現熱情的待客之道，而她們不僅享用許多道地美食，行蹤更遍及台南花園夜市、安平開台天后宮，以及觀光客必訪的知名景點九份，志效日前也曬出和定延、子瑜在當地玩樂的照片，只見三人還對著鏡頭做出超萌動作，掀起網友熱議。

周子瑜去年斥資一億多在高雄農16特區買下某豪宅建案，據悉，坪數多達184.03坪，內含3個車位，不過由於採毛胚交屋，未來若要入住，還得砸下近千萬元的裝潢與家具費用，根據《壹蘋新聞網》報導，周子瑜日前帶著一行人參觀豪宅，還於公設層享用單人要價近千元的「女王下午茶」，並且討論裝潢相關事宜，不過業者表示不方便透露相關細節。