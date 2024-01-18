台中市交通局18日在烏日光復2巷永興宮舉辦小黃公車新增3路線上線活動，宣布小黃公車路網今起再添新路線。（馮惠宜攝）

台中市交通局18日在烏日光復2巷永興宮舉辦小黃公車新增3路線上線活動，宣布小黃公車路網今起再添新路線。（馮惠宜攝）

台中小黃公車路網今（18日）起再添3條路線，累計已達25條路線，新增3線分別為黃23路中庄龜壳線、黃24路麗水田中線、黃25路九德溪尾線，服務範圍涵蓋大甲區、大安區、龍井區及烏日區等地，其中黃25路更是從溪尾銜接台中捷運，讓溪尾長者直讚「就感心！」

台中市交通局18日在烏日光復2巷永興宮舉辦小黃公車新增3路線上線活動，向當地區民宣布台中小黃公車路網再增3線生力軍；交通局長葉昭甫指出，市長盧秀燕上任5年來持續落實偏鄉行的權益，小黃公車從2條路線擴大至今已有22條路線上路，成為偏遠地區民眾最有感的公共運輸服務。

葉昭甫說，考量部分偏遠路段受地理環境限制，公車開不進去，且難滿足必要的旅運需求，因而台中市自106年起啟動小黃公車，以計程車取代傳統公車營運，累計已規畫25條路線行駛21個原縣區、139個里，並於路線中串聯台鐵車站、公車站等交通節點；本次新增路線還有首條串連台中捷運場站的小黃公車路線，以捷運站作為樞紐，可以更順利轉乘公車、台鐵、甚至是高鐵，為偏鄉交通提供便利的接駁。

新闢路線規畫服務範圍涵蓋大安區、大甲區、龍井區及烏日區，銜接大甲車站、龍井車站、九德捷運站及市區公車站、學校、醫院、市場等地，提供民眾轉乘大眾運輸、出門採買、就學就醫、訪友等更便利的服務！

葉昭甫也說，小黃公車採定班定線營運，在無市區公車站牌路段隨招隨停，減少民眾步行距離，且全程免費搭乘，他也提醒，因計程車只能載運3到4人，請乘客務必事先預約搭車。

溪尾國小教輔主任宋藍琪也帶著樂齡班的阿嬤一起搭小黃公車到學校，她表示，農間小路公車開不進來，如今有了小黃公車、隨招隨停，還全程免費，讓長者更有意願走出家門。