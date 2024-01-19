愛情就像是一把雙面刃，雖然能帶來巨大的幸福和滿足感，卻也可能模糊了判斷，難以看清一個人的本性，知名運勢網站《摘星工廠》點名5星座女，只要一陷入愛情，就算平時再怎麼聰明，也容易因為「戀愛腦」變得沒有底線，甚至因此吃了大虧。

▍雙魚女

雙魚女是典型的浪漫主義者，容易沉浸在自己編織的美夢中，一旦陷入戀愛甚至會百般迎合、事事替對方著想，就算是職場女強人，面對感情同樣缺乏戒心，總要等到受傷後才會認清一些事情。

▍牡羊女

衝動的牡羊女屬於視覺動物，常因對方的顏值或氣質而一見鍾情，陷入戀愛後更會將全部心思投入，完全聽信對方的安排，即便有懷疑，只要另一半姿態放軟，一向吃軟不吃硬的牡羊女就會輕易原諒，一再被騙。

▍巨蟹女

巨蟹女很在乎安全感，一旦陷入愛情後就會想跟另一半形影不離，並且將對方當作家人細心照顧，是生活中不可或缺的一份子，就算發覺對方並不適合自己，也會百般迎合，失去該有的判斷力。

▍天秤女

天秤女很在意融洽的相處氣氛，只要對兩人的關係有幫助，就會努力做好配合者的角色，若對方是天秤女無法抗拒的類型，天秤更會徹底放下戒心，即便過程中受到委屈也願意隱忍，很容易被愛情沖昏頭。

▍水瓶女

理智的水瓶女善於掌握人心，對很多事情都看得清，然而面對沒有道理可言的愛情世界，水瓶女就會徹底沉淪，甚至容易聰明反被聰明誤，為了感情犯傻，看不清另一半的真面目。