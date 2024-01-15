在男女交往的感情世界裡，個性過於膽小被動，往往會錯失一段可能的戀情，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座特別膽小，他們真心喜歡一個人，卻不敢主動追求，總想等待別人來告白，到最後戀愛還是一場空。

▌天蠍座

天蠍高傲、自大，但是面對喜歡的人，他們卻會變得畏首畏腳，膽子小很多，甚至不會主動出擊，總是想等到對方來向自己告白，往往就是這樣的不主動，會導致雙方關係最後變得冷淡，這時他們才開始後悔，但是這一切都已經來不及了。

▌雙魚座

雙魚害羞膽小，當遇上自己心儀的對象時，也總是保持沉默，並且希望對方能懂自己的一個眼神，一個動作所傳達出來的愛意，可惜不是所有人都懂、都明白，因為他們想得多，再加上對自己沒有把握，他們寧願放棄這段感情。

▌摩羯座

摩羯向來中規中矩，基本上，他們在情感方面既不羅曼蒂克也不主動，即使喜歡的人主動示愛，他們的情緒也不會有太大波動，甚至弄不明白對方所為何來，有時你都不明白他們腦子裡想什麼。