4血型當中誰最有事業心？《搜狐網》點名O型人升遷欲望最為強烈，征服、勝利就是他們的人生目標，目標越高越難達成，反而能激發鬥志，當O型血搭上靈活的水瓶，有領導力的獅子和樂於照顧人的巨蟹，兩者優點相乘，更容易在職場受到上司賞識，被拔擢而出人頭地。

▌O型水瓶

O型水瓶頭腦靈活，具有超前思維和開創性，對人情世故拿捏得當，手腕高超，加上熱情開朗的個性，很容易能吸引上司的目光，進而得到提拔；不過，水瓶有時非常固執己見，在團體中也不願意改變自己，這對其他同事是個困擾，O型水瓶應注意。

▌O型獅子

O型獅子同樣富有野心，向上攀爬意願非常強烈，在獅子心中，沒有平庸二字，無論情商、智商都屬上乘，為人仗義正直有信譽，富有統率和管理能力，既有當領導的內心驅動力，也有當領導的潛在能力；不過，O型獅子自尊心太強、太正直，能伸不能屈，也常以自我為中心，這些都會成為成功路上的障礙，所以O型獅子要學會更加圓滑處世。

▌O型巨蟹

O型巨蟹儘管沒有鋒芒畢露的進取心，但也是一直努力打拚的人，沒有太強烈的開創精神和獨斷的決斷力，但他們細膩敏感的觀察力，完全可以在一個封閉的環境掌握住人情義理，處理實務的綜合能力和樂於照顧他人的特點，都能引起長官重視，做個不必擔責的二把手最合適；不過，巨蟹有時顯得氣量過小，愛玩小心機為難別人，這點要注意，別人不是傻子，而且這種小心思更會引起他人的不痛快，想要有大作為，心胸開闊非常重要。