立法院副院長蔡其昌恐對上立委江啟臣，他今天受訪時強調，位置並非現階段該考量，能對國會、國家幫助，才是最重要的。（陳淑娥攝）

立法院2月1日將選舉正副院長，外界關注民進黨立法院長游錫堃與副院長蔡其昌將繼續搭配與國民黨「韓江配」角逐立院龍頭。針對有關正副院長選舉一事，蔡其昌再度強調「個人職位不重要，能對國會、國家有幫助，才是最重要的」。

蔡其昌指出，他沒有想法，一切配合黨與黨團運作，立法院位置現階段不是他的首要考量，目前立法院三黨不過半下，應該要有一個機制讓台灣跟國家更好，因為立法院要通過許多預算與福國利民法案，現在考量要擔任什麼位置，意義不大，應該考量未來國家如何運作順暢，大家希望通過的法案才能順利通過。

蔡其昌說，過去立法院擔任8年副院長，國會改革是他擔任副院長的重點，包含開放國會，從院會、委員會甚至到朝野協商都直播，也開放公民記者能進到立院，讓國會開放、更透明，自己也獲公督盟頒贈國會貢獻獎。

蔡其昌表示，正副院長不只是位置問題，應該在理念與整體制度，如何讓國會更透明、更好，這個才是重點。至於是否再度競逐下屆台中市長一是，蔡其昌表示，現階段只想將立委角色做好，更謙卑傾聽，替海線故鄉爭取更多建設，讓立法院能通過更多福國利民法案，是他現階段的重點，其餘沒有過多想法。