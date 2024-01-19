影》布局立院 韓國瑜現身宴請藍委！「他」缺席

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨(18日)拋出跟立委江啟臣搭檔選立法院正副院長後，今（19日）中午在台北市餐廳宴請多位藍委。但也傳出，有意爭取副院長職務的花蓮立委傅崐萁，今天不會到場。
韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，也保留與民眾黨合作空間，但同日也傳出傅崐萁有意角逐副院長。根據《TVBS報導》，傅崐萁中午有其他拜會活動，應該不會到場。
然而，韓國瑜、江啟臣今天中午抵達餐廳時，面對記者提問，僅拱手向媒體致意，並未接受聯訪，隨即進入餐廳。
國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨(18日)拋出跟立委江啟臣搭檔選立法院正副院長後，今（19日）中午在台北市餐廳宴請多位藍委。但也傳出，有意爭取副院長職務的花蓮立委傅崐萁，今天不會到場。
韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，也保留與民眾黨合作空間，但同日也傳出傅崐萁有意角逐副院長。根據《TVBS報導》，傅崐萁中午有其他拜會活動，應該不會到場。
然而，韓國瑜、江啟臣今天中午抵達餐廳時，面對記者提問，僅拱手向媒體致意，並未接受聯訪，隨即進入餐廳。
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