國民黨立委當選人韓國瑜昨（18）日表態，與立委江啓臣搭檔角逐立法院正副院長，今天中午即宴請黨籍立委，除初步討論國會議程，重點在化解黨內雜音，整合內部意見，避免月底的黨內假投票出現變數。

第11屆立法委員選舉，國民黨當選52席立委，連同無黨籍身分參選的陳超明和原民立委高金素梅，重雖未單獨過半，但至少重返國會最大黨。為盡快凝聚新國會黨團共識，黨中央規劃22日上午舉辦新科立委座談，由黨主席朱立倫親自主持；此外，為了提升問政戰力，資深媒體人趙少康也將給「戰鬥藍」成員上課，立法院成為未來政治攻防主戰場。

至於立法院龍頭改選布局，韓國瑜參選院長在黨內並無競爭對手，選情相對單純，但副院長部分則是鴨子划水、暗自角力。除了有韓國瑜力挺的前黨主席江啓臣，曾兩度參選立法院長的資深立委賴士葆，以及曾選過副院長的立委楊瓊瓔、資深立委林德福、羅明才，以及被黨主席朱立倫人馬的柯志恩都被點名，加上有所謂人脈豐沛的「爭議立委」動得非常用力，讓副院長之爭暗潮洶湧。

由於正副院長是分開投票，面對國民黨內副院長參選爆炸，且都各有支持力量，依例黨內月底會先進行假投票確定正副院長參選者，作為全黨投票依據；而為免引發黨內分裂，甚至假投票推出有「爭議」的人選，韓國瑜表態參選後也積極開始介入整合，希望在新國會第一役可以大獲全勝。外傳朱立倫和韓國瑜已經有默契，龍頭改選一役由韓操盤，因此對於搭檔和整合工作都儘量保持中立，最後透過黨內民主以及黨團自主程序完成正副院長候選人提名。