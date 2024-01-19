時代力量在2024立委選舉中未攻下任何席次，政黨票也未達3％門檻，無法獲得補助款，財務狀況恐因此吃緊。黨主席王婉諭今表示，時代力量仍會全力備戰2026年選舉，並透露選後已有超過200人申請加入時力，其中確實有滿大比例提及民眾黨準立委黃國昌退黨一事。

王婉諭今於時力黨中央舉行記者會，說明選後動向，她表示，2024大選結束，時代力量不分區立委得票率未達3％政黨票補助款門檻，面臨嚴峻的財務考驗，未來會視情況，重新精簡調整中央和地方黨部營運模式和人事架構。

王婉諭指出，時力近期發起小額捐款行動，期盼藉由每人捐款200元，讓未來四年改革力量延續，讓進步價值持續落實。本周六時代力量也將舉辦黨代表大會，處理改選相關事宜，希望能廣納人才、擴大參與，儘快完成決策委員改選。

王婉諭強調，時代力量仍會全力備戰2026選舉，時力目前仍有6位議員、1位鄉民代表，新竹更有黨團，包含有一些夥伴仍有意願投入地方選舉，因此不會放棄地方經營，也會努力留下人才，也請所有支持者一起集思廣益，大家可以貢獻所長，讓時代力量能夠在全國議題發聲、地方議題耕耘。

王婉諭也說，2026年選舉不要太廣泛提名參選人，應在較有把握的區域提名候選人，並在地深耕，未來才有可能突破。

王婉諭提到，選後至今不到一周，時代力量已收到超過2百位入黨申請、數千筆小額捐款，其中超過6成是2000年後出生、25歲以下的新世代年輕人，顯示時代力量對社會大眾、特別是年輕族群，仍具有號召力，不捨時力「消失」。

媒體詢問，近期是否有人因黃國昌退出時力而申請入黨？王婉諭回應，確實有滿大比例提到黃國昌退黨，因而願意加入，另有一部分人認為時力價值未變，因此願意相信並加入時力；時力秘書長李兆立則補充，新進黨員入黨理由有3種，分別為黃國昌離開時力、肯定王婉諭在國會表現，以及時力堅持居住正義、兒少保護、交通改革等價值。

不過王婉諭也強調，時代力量應就事論事，無論哪一黨的政治人物都能檢視批評，黃國昌也不例外。時代力量不是一言堂，有不同意見是常態，但這一頁應該已經翻過去，是要珍惜此時此刻還留在這裡努力和支持我們的人，別再親痛仇快。

王婉諭指出，時力今晚將從台北開始，召開一系列「為時代點一盞燈 讓力量持續發生」選後座談，並規畫陸續在台中、高雄、苗栗、新竹縣、新竹市、花蓮進行巡迴，由她與不分區立委參選人傾聽各位夥伴的心聲與建言，同時跟所有支持者報告時代力量的下一步，盼能在深切檢討、調整腳步後重新出發，努力回應人民對第三勢力的期待、找回人民對時代力量的信任。