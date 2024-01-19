烏克蘭反擊俄羅斯

北約（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）說，旗下部隊正為未來20年與俄羅斯展開全面戰爭做準備。他並力促各國平民和政府，為衝突和潛在徵兵做好準備。

綜合外電19日報導，包爾說，「我們必須了解，和平並非理所當然。而那也正是我們正在為與俄羅斯爆發衝突做準備的原因。」不過，他也強調，討論範圍要廣泛得多，無論是工業基礎或人都民必須了解，他們所要扮演的角色。包爾並直言，「你需要能靠以夠快速度生產武器和彈藥的工業基地，好在衝突中繼續打下去。」

北約周四（18日）宣布，下周將啟動超過35年來規模最大的軍事演習。約有 9 萬名軍事人員將「模擬新出現的衝突場景」。而這次軍演引發部分社群媒體用戶推測，北約可能在為未來與俄羅斯的潛在衝突作準備。

北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）說，北約今年的「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）軍演將從下周開始，一直持續到5月下旬，以測試北約成員國與如俄羅斯等強大對手爆發衝突時的戰力。屆時北約所有的31個成員國，還有包括等待入會的瑞典在內，都將參加這是大規模軍演。

保守派活躍人士波索比克（Jack Posobiec）在極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）的「資訊戰」（Infowars）播客中說，北約所謂模擬與勢均力敵對手衝突的說法，其實指的是要演練和俄羅斯對戰。

僅管北約在宣布軍演時並未點名俄羅斯，但路透說，聯軍的文件指明，視俄羅斯為「對北約成員國安全最重大，也最直接的威脅」。