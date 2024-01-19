烏克蘭反擊俄羅斯

北約（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）說，旗下部隊正為未來20年與俄羅斯展開全面戰爭做準備。他並力促各國平民和政府，為衝突和潛在徵兵做好準備。

綜合外電19日報導，包爾說，「我們必須了解，和平並非理所當然。而那也正是我們正在為與俄羅斯爆發衝突做準備的原因。」不過，他也強調，討論範圍要廣泛得多，無論是工業基礎或人都民必須了解，他們所要扮演的角色。包爾並直言，「你需要能靠以夠快速度生產武器和彈藥的工業基地，好在衝突中繼續打下去。」

北約周四（18日）宣布，下周將啟動超過35年來規模最大的軍事演習。約有 9 萬名軍事人員將「模擬新出現的衝突場景」。而這次軍演引發部分社群媒體用戶推測，北約可能在為未來與俄羅斯的潛在衝突作準備。

北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）說，北約今年的「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）軍演將從下周開始，一直持續到5月下旬，以測試北約成員國與如俄羅斯等強大對手爆發衝突時的戰力。屆時北約所有的31個成員國，還有包括等待入會的瑞典在內，都將參加這是大規模軍演。

保守派活躍人士波索比克（Jack Posobiec）在極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）的「資訊戰」（Infowars）播客中說，北約所謂模擬與勢均力敵對手衝突的說法，其實指的是要演練和俄羅斯對戰。

僅管北約在宣布軍演時並未點名俄羅斯，但路透說，聯軍的文件指明，視俄羅斯為「對北約成員國安全最重大，也最直接的威脅」。

文章來源：Nato braced for all-out war with Russia in the next 20 years: Top defence chief issues starkest warning yet and says civilians and governments must brace for cataclysmic conflicts and potential conscription
文章來源：Is NATO Mobilizing 90,000 Troops for War With Russia? What to Know
文章來源：Nato warns of all-out war with Russia in next 20 years

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