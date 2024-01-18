拉脫維亞組成近20國無人機聯盟，準備儘可能的提供「數千架」無人機給烏克蘭，雖然沒有更近一步的消息，但推測可能為小型無人機或是穿越機（FPV）類型的設備。

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）援引《彭博社》（Bloomberg）18日報導，拉脫維亞國防部長斯普魯茲（Andris Spruds）透露，該國已組成一個近20國組成的無人機聯盟，計劃向烏克蘭提供大量新型無人機。

他表示，這個聯盟的主要目標是向基輔提供「盡可能多的無人機」但未提供更多細節，據報導，去年12月，斯普魯茲與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面時，首次透露了建立這個聯盟的計劃。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於1月10日時表示，他已與立陶宛簽署了有關聯合生產無人機（UAV）作戰裝備的協議。澤倫斯基還訪問了拉脫維亞和愛沙尼亞，尋求這些國家的支持。

無人機一直是烏克蘭軍事領導人尋求的軍事裝備中的最優先項目，烏克蘭和俄羅斯軍隊雙方都積極在使用無人飛行器進行戰場監控，或者投放爆裂物瞄準對方部隊，烏克蘭也正在建立一支無人水面艦隊，用於瞄準黑海的俄羅斯水面艦。