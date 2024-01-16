外媒於選前引述兩名台灣高階官員說法，指出台灣政府預估大陸為施壓甫當選的賴清德，或於3月過後採取軍事行動。對此，國防部今表示，目前沒有掌握到共軍3月會進行針對我國的軍事作為。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校今於例行記者會說明，國防部研判共軍會藉常態性戰備警巡，結合認知戰、灰色地帶侵擾，來對我國實施威懾；而外媒有提及3月天氣轉好，共軍或有年度計畫性作為，或非計畫性軍事活動，國軍都會運用聯合情監偵掌握。

媒體追問，所以是否有掌握到非計畫性的活動？黃明傑表示，目前有關共軍3月部分的實際活動，目前沒有掌握到陸方會從事對我國從事相關的針對性軍事作為。

至於中共軍媒14日披露船艦操演影片，國防部發言人孫立方說，國防部第一時間便有說明，除了對台海周邊情勢有綿密掌握，該影片發布也有掌握，但該軍演不算在台海周邊海、空域較接近的監控範圍裡，但國軍對後續發展跟共軍做哪些科目，都會進一步掌握。

至於我國與諾魯斷交，孫立方表示，國防部的立場與整體國安團隊一致，針對斷交，對國防沒有特別明顯事項需要向外界說明。