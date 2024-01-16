國防部今發布新版中共解放軍台海周邊海空域動態，改以「共機活動區塊」讓國人了解侵擾狀況，不再以線條方式標註航向及飛行軌跡，卻加註共機起飛機場以及偵獲戰機與台灣的距離。但此圖卻愈看愈模糊，未來將以整個共機活動區塊移動，會更清楚表現出壓縮我防空識別區與訓練空域的面積，恐會加深民眾更大的危機感，國防部此舉恐有更深層的意義與目的。

據了解，新版解放軍台海周邊海空域動態圖，由國防部邱國正親自指示修正，將過去以「點對點」的方式，改為「面對面」的方式。看似很清楚，實際上卻更加模糊。

新版示意圖，卻是直接畫出一個「紅色區域」，顯示所有偵獲的共機侵擾活動範圍，這個「紅色區塊」，就是隨著共機活動範圍「放大或縮小」。(國防部提供)

舊版示意圖，可以很清楚呈現每一批次侵擾共機的戰機型號、數目與飛行路徑。

新版示意圖，卻是直接畫出一個「紅色區域」，顯示所有偵獲的共機侵擾活動範圍，這個「紅色區塊」，就是隨著共機活動範圍「放大或縮小」，同時標註距離我國本島距離。

簡單來說，過去只是一條線移動，但現今卻是「整個區域移來移去」，雖然民眾不知飛行路線，但卻可感受到，敵軍在這整個區域內活動，相對的會更加深對共軍威脅的壓力。

即使國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校解釋，是為聚焦台海周邊共軍活動的狀況及其活動的範圍，利於國人了解實際安全狀況。

國防部發言人孫立方少將也進一步強調，調整公布方式，是為盡量在不影響情資來源的前提下，讓國人了解目前所面臨的一個狀況，避免敵人利用空隙對我實施認知作戰，影響我方軍心、民心。

不過，讓國防部雖名為國人更清楚知道共軍活動範圍，相對的民眾在獲知後，絕對也會感到壓力更大，其實也可說是國防部的另類認知作戰。