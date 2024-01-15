據悉，包括將徵召2到6月駐守在東歐的1.6萬名英國陸軍、1艘航母打擊戰鬥群，還有F-35B匿蹤戰機與偵察機。這場名為堅定捍衛者24（Steadfast Defender 24）的大規模軍事演習，是要慶祝北大西洋公約組織成立75周年。

英國國防部長指出，自己將派出約2萬名人員參加冷戰結束以來，這場北約最大型的1場軍演。約莫兩年前，俄羅斯大軍進入烏克蘭領土後，NATO也大增部隊數量，並繼續向烏克蘭提供需要的軍事、經濟以及人道主義援助。

英國國防部表示，為了抵擋來自俄國的威脅，並提供重要的保證，英國將與30個北約國家還有瑞典在軍事上共同聯手。上周，英國首相蘇納克宣布，英國將在下個財年對烏克蘭的金錢援助增至25億英鎊，約31.9億美元，比前兩年要多增2億英鎊。

全名是北大西洋公約組織的北約，當初是在1949年4月4日，由12個國家所組成的軍事聯盟，包括美、加、英以及法等。NATO原本的目的是要對抗第2次世界大戰後，俄羅斯向歐洲方向的擴張。

在1955年，為了回應北約組織的成立，蘇聯與部分東歐共產主義國家也合組軍事聯盟，叫做華沙條約組織（Warsaw Pact）。但1991年蘇聯瓦解後，有些前華沙公約組織的成員國家，就跑到NATO去。迄今，北約共有30個成員國。