國防部表示，今晚7時50時起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8等各型主、輔戰機計18架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
國防部強調，台海地區的安全與繁榮，攸關全球發展與穩定，是區域各方必須共同承擔的義務與責任。國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化自我防衛能力，肆應區域威脅。
國防部表示，今晚7時50時起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8等各型主、輔戰機計18架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
國防部強調，台海地區的安全與繁榮，攸關全球發展與穩定，是區域各方必須共同承擔的義務與責任。國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化自我防衛能力，肆應區域威脅。
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