我國對美購入多項飛彈，強化空防，而為維持妥善率，同時對美購入相關技術支援，今國防部公布飛彈系統技術支援服務案，總金額為7億7208萬6644元。

政府電子採購網今公告國防部決標案，據公開資訊，我駐美軍事代表團與美國在台協會簽約，委由美國執行「飛彈系統技術支援服務」案。

該筆決標案總金額為7億7208萬6644元，履約日期今年1月執行至2027年12月底，地點在新北市泰山區。

據悉，這筆勞務採購案或與愛國者三型防空飛彈有關，美方將從今年至2027年派遣技術人員赴台協助維修、培訓等事宜。