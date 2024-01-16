台諾斷交，針對我國當地人員及館舍狀況，外交部發言人劉永健今天表示，目前在諾魯大使館的員眷及技術團共有15人，都會盡速離開。我國在當地沒有不動產，全為租用，公務車輛及動產部分，將依照往例變賣，或是移往鄰近的館處運用。

諾魯斷交後，外界關注我國在當地僑民、人員及資產處理情況。劉永健表示，我國在當地並沒有僑民也沒有台商，使館的員眷以及技術團一共15人，都會盡速離開。我方已經依據國際慣例，請諾魯方面給予我國撤館合理的撤離時間以及便利，目前雙方協調之中，並沒有受到任何的刁難。

由於諾魯面積只有21.3平方公里，是世界上第三小的國家，人口也僅1.3萬人，他說，我國在當地並沒有不動產，館舍及官舍，都是在當地租用，公務車輛及動產部分也會依照往例變賣，或是移往鄰近的館處運用。

國合會祕書長李朝成也表示，目前我們在諾魯的技術團包括團長在內共有4位，另外還有3位海外的外交替代役，以及2位大學的實習生，2位實習生因為服務期限已到，原本就預計本周末回國。

至於外交替代役役男，他說，已經安排要改派到別的國家繼續服務，技術團同仁在完成撤團任務後，依據團長和大使館的規劃，會陸續離開駐在國，並安排改調到其他的駐團工作。