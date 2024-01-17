全球離岸風電已進入快速發展階段，台灣海峽地理環境獨特，風力資源豐沛，具有將風力轉換成電力的極大潛能，加上政府能源轉型政策明確，更全力扶植國內在地廠商投入離岸風電產業，讓台灣擁有天時、地利、政通及人和的離岸風電發展條件。然而，台灣在氣候方面溫濕度較高，周圍海域地質結構鬆軟，也多受颱風或地震影響，為適應天然環境特性，台灣離岸風場主要採用管架式(Jacket)水下基礎來穩固風機設施，確保海上風機能運轉20至30年。

水下基礎等離岸風機支撐結構不僅要在嚴苛的海洋環境中承受強風、波浪、潮流的極大作用力，也必須抵抗高鹽分的海水腐蝕，其建造所需的鋼材品質要求遠超過陸上使用的結構用鋼。

目前水下基礎使用鋼板依規格區分為歐規EN、美規ASTM、日規JIS與挪威驗船協會DNV等共十六項鋼種，中鋼秉持「產業升級，材料先行」的理念，將過往生產船用鋼板產品之海洋用鋼產製技術延伸，投入大量研發資源，成功開發產製S355ML、S420ML、S460ML等鋼材，與國外進口的風電鋼板相較，建立起「品質優、交期短、服務快」之優勢競爭力，其中S460ML鋼材可應用於遠洋深海區域，即使在零下40℃的低溫嚴峻環境下也具備超高韌性。

中鋼近年來以「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」為營運主軸，在離岸風電產業發展上不僅以穩健、聚焦的原則延伸鋼鐵本業核心能力，投入離岸風場開發及水下基礎製造等新事業領域，也成功開發及產製風電鋼板產品，穩定供應強韌性兼具的超厚鋼板予水下基礎業者，發揮鋼鐵產品更大的產業價值。展望未來，中鋼將研發更優質的風電鋼板外，也持續結合離岸風電供應鏈廠商，支援水下基礎產製所需的銲接、製管、陰極防蝕等加工應用技術，為台灣離岸風電發展厚植產業能量。