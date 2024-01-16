關務署進一步說明，對自大陸產製進口鞋靴產品將於本年1月17日周三起停止課徵反傾銷稅，長達16年的反傾銷稅正式終止，而參據關稅法施行細則第2條規定，進口貨物應否課徵反傾銷稅之期日，以其運輸工具進口日為準，故進口人自大陸進口鞋靴產品，倘載運貨物之運輸工具進口日為本年1月16日，報關日期在1月17日之後者，該批貨物仍應課徵反傾銷稅，請商民於進口此類產品時，留意相關規定，以維護自身權益。