關務署進一步說明，對自大陸產製進口鞋靴產品將於本年1月17日周三起停止課徵反傾銷稅，長達16年的反傾銷稅正式終止，而參據關稅法施行細則第2條規定，進口貨物應否課徵反傾銷稅之期日，以其運輸工具進口日為準，故進口人自大陸進口鞋靴產品，倘載運貨物之運輸工具進口日為本年1月16日，報關日期在1月17日之後者，該批貨物仍應課徵反傾銷稅，請商民於進口此類產品時，留意相關規定，以維護自身權益。
《財政》財部徵收反傾銷稅 去年逾7億元創6年最多
財政部關務署表示，我國現行實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件共10類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品(300系)、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚及浮式平板玻璃，措施對象國如大陸、馬來西亞、印度、泰國等；112年徵收反傾銷稅共新台幣7.04億餘元，創下近六年最多，去年徵收反傾銷稅最多金額產品為鞋靴、陶瓷面磚、特定鋁箔。我國對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施有效維護國內產業合理經營環境，使產業得以持續深耕發展。
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