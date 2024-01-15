新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫─台灣特色中式料理訓練班第02期」近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫─台灣特色中式料理訓練班第02期」近日結業，25位學員們學習到食品安全衛生、廚務管理、烹調等技能，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市中餐服務人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成47小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為餐飲創業者或從事人員。

工會指出，此次學員的學習期間是自2023年11月11日至今年1月6日，在47小時的課程中，學員們可學習到多元料理及企業之所需餐食，並可烹調製作及供應簡易餐食，以及確保食物烹調品質與衛生安全建立食材認識、食品安全衛生、廚務管理等技能。

學員們在結訓時，能以所學之專業知識、技能，學以致用順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，工會也將輔導有創業意願之學員自行創業開店，提供學員餐飲相關行業工作機會就業管道及訊息。