大陸國台辦17日舉辦2024年首次例行記者會，在被問到去年回顧與2024年兩岸關係展望與各領域交流方面，大陸國台辦發言人陳斌華表示，新的一年將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」、反對台獨，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

陳斌華也強調，今年也將持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。他說希望廣大台灣同胞秉持大義、把握大勢，堅定站在歷史正確一邊，一道排除干擾，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

在經貿交流與展望上，陳斌華表示，將持續尊重、關愛、造福台灣同胞，持續推動兩岸經濟交流合作，讓台胞台企更有獲得感、安全感、幸福感和民族復興參與感。

其中受到關注的建設福建為兩岸融合示範區方面，陳斌華也說明，中央台辦、國家發展改革委將牽頭協調，做好整體規劃，推進政策落實、評估調整和總結推廣等工作。同時在建設福建作為兩岸融合示範區的政策意見框架內，進一步提出創新舉措，全力支持福建探索深化兩岸融合發展的新機制、新路徑、新模式。福建省也將繼續強化主體責任，創新工作方法，推動各項舉措落地見效。

至於新一年的兩岸人員往來交流上，陳斌華表示，將繼續秉持兩岸一家親理念，積極推進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，推動同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

此外，在與台灣政黨團體往來部分，陳斌華說會在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上，與台灣有關政黨、團體和代表性人士鞏固深化互信，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展。