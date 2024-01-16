我國位於大洋洲的邦交國諾魯昨「突襲式」與我國斷交，並引用聯合國大會2578號決議作為斷交理由，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）表示，雖然諾魯與台灣斷交是基於主權所做的決定，但仍令人感到失望，並指出中共常給出做不到的承諾以換取外交關係，也對聯合國2758號決議被扭曲作為打壓台灣的工具感到失望。

羅森伯格今召開記者會，媒體詢問她對昨日諾魯與我國斷交的前法，以及諾魯位於第二島鏈上，具有戰略上意義，美國未來是否會派遣代表團前往鞏固太平洋島國的關係？

羅森伯格強調，台灣是可信賴、理念相近的民主夥伴，也鼓勵世界所有國家與台灣往來，並持續支持民主、好的政府管理、透明化及遵循法秩序。雖然諾魯斷交是基於主權的決定，但當然仍讓人感到失望。她點出，中共往往給出做不到的承諾以換取外交關係。

羅森伯格說，美國會持續深化拓展與台灣之間交往，增強共同利益與價值，也會繼續支持台灣有意參與國際社會及深化台美經貿關係，且這些往來都符合長久以來的一中政策。

媒體也好奇諾魯引用聯合國2758號決議作為轉移外交的依據，而這也是第1個台灣邦交國將此決議引用為斷交理由，美方是否認為未來會有更多國家以此為由與台灣斷交？

羅森伯格重申，對於諾魯的決定感到失望，她指出，2758號決議並不決定台灣地位、不排除台灣與他國建交，也不排除台灣有意義參與聯合國體系，她對於本決議遭到扭曲作為打壓台灣、限制台灣於國際舞台上聲音及影響台灣外交的工具感到失望，且這也不符合國際社會的期待。

羅森伯格說明，美國對台政策很清楚，就是在依循台灣關係法、三個聯合公報、六項保證中的一中政策下，繼續維持與台灣強健的非官方關係。她說，台灣是民主社會也是領先的經濟重鎮，未來會持續拓展共享價值上的合作、支持台灣參與國際事務，同時持續深化美台經濟關係，且這也符合他們的一中政策。