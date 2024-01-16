台灣與諾魯斷交，外界關注是否會引發骨牌效應及因應對策。外交部今天表示，中國積極對外擴張勢力，已引起區域國家的警覺，我國將與民主陣營國家攜手合作，共同對抗威權主義的脅迫。外交部對所有邦交國都非常重視，我們的努力也不會因此而改變。

諾魯向我國索討巨額金援不成，轉向與大陸建交，外交部昨天召開記者會宣布與諾魯斷交。外界關注台諾斷交是否影響我國在太平洋的外交方向和作為？

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問時表示，我國向來秉持踏實外交的原則，以及互惠互助的精神，在務實、有利當地國家民生的基礎上，以及在我國能力所及的範圍內，協助友邦的國計民生發展，今後我國仍將秉此原則，強化與友邦的關係。

至於未來的因應對策，他強調，中國積極對外擴張勢力，目標絕不僅止於台灣，而是要挑戰當前以規則為基礎的國際秩序，中國在印太地區的作為，也引起了區域國家，包括美國、日本、澳洲、紐西蘭，甚至是英國、法國等歐洲國家的警覺。

近年來，許多國家各自提出所謂的印太戰略，加強戰略合作，並增加在印太區域的投資資源，以遏阻中國勢力的擴張。劉永健指出，我國作為印太地區的成員，將持續關注太平洋區域的發展，並與民主陣營國家攜手合作，強化團結民主韌性，共同對抗威權主義的脅迫，斷交事件不會影響我國在太平洋區域的外交方向。

大陸在我選後兩天就奪我國的邦交國，是否是對新當選總統的賴清德施壓？外交部是否掌握其他邦交國有無斷交危機？

他說，我國成功選舉引起全世界的關注，到目前為止，已經收到了超過80個國家，全球有超過700名的政要，對我們表達恭賀之意。北京選擇用這種方式來打壓我們的國際空間，這是對於民主價值的報復。

劉永健強調，外交部對於所有的邦交國都非常重視，對於每一個雙邊關係也都投注相當的資源與努力，不管任何時間，我們的努力都不會因此而改變。