國防部今發布中共解放軍台海周邊海空域動態，示意圖與以往不同，過往共機航向、飛行軌跡不再顯示，並加註中共戰機起飛機場以及偵獲戰機與台灣的距離。國防部發言人孫立方少將今於例行記者會上表示，調整公布方式，是為盡量在不影響情資來源的前提下，讓國人了解目前所面臨的一個狀況，避免敵人利用空隙對我實施認知作戰，影響我方軍心、民心。

孫立方說，國軍面臨的安全環境不斷變化，敵人各種威脅型態也每天都有不同樣態，如何應對不斷變化的敵情威脅，是國防部非常重要的工作，尤其過程中，敵人認知作戰可能會伴隨其軍事動作產生新的變化，對我們民心士氣，造成負面影響。

孫立方表示，國防部不斷地調整、精進國軍對於海空域動態的公布方式，是為盡量在不影響情資來源的前提下，讓國人了解目前所面臨的一個狀況，避免敵人利用這些空隙，對我實施認知作戰，影響我們軍心、民心的士氣。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校表示，國軍修訂海空動態示意圖的目的，是為聚焦台海周邊共軍活動的狀況及其活動的範圍，以利國人了解實際安全狀況。

黃明傑也說，新版圖資並沒有加畫海峽中線，中線下方就是延伸線，在北面的部分就是北緯27度線，標示的目的是為了讓國人更能夠了解共軍實際活動的範圍。

媒體進一步詢問，依據民航局公布的台北飛航情報區航路圖顯示ADIZ（防空識別區）是到北緯29度，但今天的動態只畫到北緯27.5度是自我限縮？黃明傑說，標示北面是27度線，沒有其他意思，只是為了更清楚標繪共軍在台海周邊的方位，讓國人知悉。

至於中共空飄氣球，黃明傑表示，目前季節盛行西風，因此空飄氣球會飄經台海周邊空域，國防部都可以按照偵測、鑑別、處置的步驟，依照威脅程度來適切應處。