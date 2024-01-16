1年役期義務役重新上路，入伍訓共8周，針對首批於1月25日入伍的670名役男，國防部今表示，首周便會完成戰鬥個裝型號套量，並結訓前一周、3月22日前撥發給役男。

國防部說，為滿足役男住用需求，投入預算40億4137萬元，針對各接訓單位在2022年至2024年持續執行興安專案，兵舍整新及設施整修工程，提升官兵整體住用及生活品質。

國防部說，為縮短服裝撥發作業時效，依徵集名冊完成服裝型號調查，針對野戰服等14項29件各類服裝與經理品先期整備，以個人服裝袋包裝，役男可於入伍報到當日，立即完成領用。

國防部強調，為使役男入伍結訓，可立即獲得完整戰鬥個裝並執行各項戰演訓任務，將於入伍第一周完成戰鬥個裝型號套量，結訓前一周3月22日前撥發給役男，結訓攜至分發部隊使用。

至於完訓分發，國防部說明，將以近戶籍地區，分發至本、外島守備部隊，或依意願參加專長甄選及自願選擇分發主戰部隊服役。

國防部補充，役男可依所學之專長與證照，於入營第6周參加專長甄選，除延續民間專業職能，退伍後增加就業能力，亦可自願選擇主戰部隊服役，執行部隊各項戰演訓任務。

若未參加專長甄選之役男，則於第7周實施單位選填，所有本、外島守備部隊可供選填數量均公開於籤板，役男先抽籤決定選填順序，後依序實施服役單位選填。